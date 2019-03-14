Британский парламент проголосовал против Брексита без сделки с ЕС

Депутаты поддержали инициативу премьер-министра Терезы Мэй. Без заключения соглашения об условиях выхода Британии из Евросоюза такой шаг невозможен. Сегодня же парламентарии проголосуют о переносе даты Брексита с 29 марта на более поздний срок. В правительстве обсуждают возможность увеличить его до двух лет.