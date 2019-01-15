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Британский парламент сегодня решает одобрить или отвергнуть соглашение с ЕС по Брекситу

Британский парламент сегодня решает одобрить или отвергнуть соглашение с ЕС по Брекситу, которое подготовил Кабмин Терезы Мэй. По словам экспертов, шансы премьера получить поддержку коллег невысоки. И тогда возможно любое развитие событий, включая внеочередные парламентские выборы, "обвальный" выход из ЕС без урегулирования отношений и в принципе отмену Брексита. Напомним, 29 марта Великобритания должна официально покинуть Евросоюз.

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