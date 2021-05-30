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Британский премьер Борис Джонсон тайно женился на Кэрри Саймондс

Британский премьер Борис Джонсон тайно женился на Кэрри Саймондс

На состоявшуюся 29 мая церемонию были приглашены только близкие друзья и родственники пары.

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