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Британский премьер нарушил правила выгула собак

У премьера Великобритании возникли проблемы с полицией. Риши Сунак вместе с супругой нарушили правила выгула собак. Питомца спустили с поводка в Гайд-парке прямо перед табличкой, которая категорически запрещает это делать. Пользователи соцсетей активно распространяют в интернете видео, запечатлевшее нарушение.

Со злостным нарушителем правил вновь провели воспитательную беседу. Ранее полиция уже штрафовала премьер-министра за непристегнутый ремень безопасности.

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