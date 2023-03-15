Британский премьер нарушил правила выгула собак

У премьера Великобритании возникли проблемы с полицией. Риши Сунак вместе с супругой нарушили правила выгула собак. Питомца спустили с поводка в Гайд-парке прямо перед табличкой, которая категорически запрещает это делать. Пользователи соцсетей активно распространяют в интернете видео, запечатлевшее нарушение.