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Британский премьер передал полномочия главе МИД

Британский премьер Борис Джонсон из-за коронавируса остается в больнице под наблюдением медиков. Накануне его состояние ухудшилось. Сейчас политик находится в отделении интенсивной терапии. Сколько займет лечение, пока неизвестно. Временно исполнять обязанности премьер-министра Великобритании будет глава МИД Доминик Рааб.

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