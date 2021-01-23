Британский штамм коронавируса более смертоносный

Британский штамм коронавируса, по мнению Бориса Джонсона, может быть причиной высокой смертности. Об этом заявил премьер, выступая с обращением к гражданам.

В Великобритании сейчас действует уже третий по счету жесткий карантин, однако пандемию взять под контроль по-прежнему не выходит. На этой неделе в королевстве зафиксировали рекорд смертности - жертвами коронавируса за сутки стали более 1800 человек.