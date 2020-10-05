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Британский суд отменил решение о признании Гуайдо главой Венесуэлы

Апелляционный суд Англии отменил скандальное решение Высокого суда Лондона о признании оппозиционера Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы. И дело не столько в самой персоне Гуайдо, сколько в том, что он как легитимный президент латиноамериканской страны мог контролировать венесуэльское золото на миллиард долларов, хранящееся в Лондоне. Однако суд удовлетворил апелляцию Центробанка Венесуэлы. А он подконтролен легитимному президенту Николасу Мадуро.

В постановлении подчеркнуто, что требуется тщательное расследование отношений официального Лондона и Каракаса. Необходимо выяснить, признает ли британское правительство тот факт, что Мадуро фактический президент и глава правительства Венесуэлы.

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