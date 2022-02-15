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Британский таблоид The Sun назвал точное время "вторжения" России в Украину
Западная пропаганда продолжает работать по заданному сценарию. Британский таблоид The Sun назвал точное время "вторжения" России в Украину. Издание заявило, что Москва нападет на Украину в три часа по киевскому времени 16 февраля. The Sun со ссылкой на данные американской разведки утверждает, что в "наступлении" должны участвовать 200 тысяч военных. Также, по мнению таблоида, киевские военные и правительственные центры управления якобы будут подвергнуты шквалу авиаударов.
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