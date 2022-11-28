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Британский The Economist прогнозирует: зима убьет 150 тыс. европейцев
Неизбежные бедственные последствия энергокризиса для Европы. Британский The Economist публикует материал о том, что страны ЕС осенью панически запасались газом, покупая его почти по любой цене. Заполнить хранилища удалось на 95 %. Это может гарантировать, что зиму удастся пережить. Однако катастрофические потери все равно неизбежны. Европа перешла почти исключительно на дорогой сжиженный газ. Но поставки даже этого продукта в будущем не гарантированы. Вдобавок власти ЕС продолжают тратить колоссальные средства на "зеленую энергетику". Все это позволяет заключить, что в следующем году инфляция в ЕС продолжит расти. Экономика Старого Света практически утратит конкурентные преимущества и начнется неудержимое бегство капитала в Соединенные Штаты. Например, уже сейчас четверть немецких компаний желала бы осуществить переезд.
The Economist: зима убьет 150 тыс. европейцев
Сложные времена для Европы еще впереди, что не отменяет текущих бед. По подсчетам издания The Economist, при нынешних высоких ценах на электричество будущей зимой сверхсмертность в Европе составит 150 тысяч человек. Речь идет о людях, которые станут экономить на коммуналке до такой степени, что болезни сведут их в могилу.
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