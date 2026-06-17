В Соединенном Королевстве, где неудержимо крепнут антииммигрантские настроения, конфликт между этническими общинами стремительно выходит из-под контроля властей. В Белфасте, где выходец из Судана пытался убить случайного прохожего, по-прежнему бушуют страсти, а митинги протеста против насилия со стороны мигрантов прокатились по всей стране.

Однако возникло и встречное движение: на улицах городов начали появляться группы хулиганов: в основном африканцы или азиаты. Они выбирают в толпе людей, которых определяют как правых активистов и жестоко избивают. Полиция в такие конфликты практически не вмешивается.