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Британское общество расколото уличным насилием и методами силовиков
В Соединенном Королевстве, где неудержимо крепнут антииммигрантские настроения, конфликт между этническими общинами стремительно выходит из-под контроля властей. В Белфасте, где выходец из Судана пытался убить случайного прохожего, по-прежнему бушуют страсти, а митинги протеста против насилия со стороны мигрантов прокатились по всей стране.
Однако возникло и встречное движение: на улицах городов начали появляться группы хулиганов: в основном африканцы или азиаты. Они выбирают в толпе людей, которых определяют как правых активистов и жестоко избивают. Полиция в такие конфликты практически не вмешивается.
Однако не насилие со стороны мигрантов является для полиции основной проблемой. На днях здесь блюстители порядка осуществили жесткое задержание 5-летнего ребенка. В чем его преступление, осталось неясным, но, видимо, этот мальчишка является более опасным преступником, чем афроазиатские бандиты на улицах городов.