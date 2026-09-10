Британское телевидение столкнулось с волной массовых увольнений

На британском телевидении начались массовые увольнения. По данным The Guardian, телеканал Channel 4 к концу года сократит около 300 рабочих мест, что составляет 28 % от общей численности персонала. К таким радикальным мерам канал прибегает впервые за всю свою 43-летнюю историю.

Сообщается, что причиной стало давление со стороны стриминговых онлайн-платформ и сужение рекламного рынка традиционных телеканалов. Это не единичная акция: два года назад Channel 4 уже был вынужден сократить 200 рабочих мест. А крупнейшая британская вещательная корпорация Би-би-си в июне анонсировала увольнение 550 человек для уменьшения расходов.