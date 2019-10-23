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Британское правительство намерено объявить досрочные выборы, если ЕC перенесет Брексит

Британское правительство намерено объявить досрочные выборы в случае, если Евросоюз перенесет Брексит.Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на источник в канцелярии Бориса Джонсона. Речь идет о трехмесячной отсрочке, которую может получить Лондон после состоявшегося накануне заседания Палаты общин. Депутаты предварительно одобрили соглашение, которое предложил британский премьер, однако отказались рассматривать его в сжатые сроки. Правительство отводило на этот вопрос всего три дня. После этого глава Евросовета Дональд Туск сказал, что будет рекомендовать лидерам ЕС согласиться на перенос Брексита на более поздний срок.

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