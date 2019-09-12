Британское правительство обнародовало сценарий засекреченного плана по жесткому Brexit

Британское правительство обнародовало сценарий ранее засекреченного плана по так называемому жесткому выходу страны из Евросоюза, на котором настаивает премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон. Документ на целых пять страниц, опубликованный на правительственном сайте, предупреждает о росте общественных беспорядков, задержках при пересечении Ла-Манша в течение трех месяцев, значительном повышении цен на электроэнергию и отрицательных последствиях для поставки лекарств и продуктов питания. Тем не менее Борис Джонсон заявил, что все же намерен осуществить свой план по выходу из ЕС без соглашения уже 31 октября вопреки принятому накануне парламентом закону, вынуждающему правительство либо заключить новую сделку с Брюсселем, либо просить отсрочку. К слову, оппоненты Джонсона утверждают, что политик намеренно приостановил работу парламента, чтобы снизить тщательный контроль над его стратегией по Brexit.