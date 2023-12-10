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Британского премьера отправят в отставку?

Британский премьер Риши Сунак вскоре может быть отправлен в отставку. В недрах его партии уже созрел бунт. В парламенте 20 депутатов-консерваторов подписали письма с требованием к Сунаку оставить свой пост. Если таких заявлений наберется 50, премьер вынужден будет поставить на голосование вопрос о доверии к правительству, после чего сложит с себя полномочия.

Партия тори находится в глубоком кризисе, к настоящему моменту она пользуется поддержкой лишь 20 процентов британцев. Это означает, что на следующих выборах консерваторы гарантированно проиграют. В этих проблемах, а также в усугублении экономического кризиса в стране и англичане, и партийная верхушка тори винят именно Сунака.

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