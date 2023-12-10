Британского премьера отправят в отставку?

Британский премьер Риши Сунак вскоре может быть отправлен в отставку. В недрах его партии уже созрел бунт. В парламенте 20 депутатов-консерваторов подписали письма с требованием к Сунаку оставить свой пост. Если таких заявлений наберется 50, премьер вынужден будет поставить на голосование вопрос о доверии к правительству, после чего сложит с себя полномочия.