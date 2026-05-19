Британцам грозят рекордные цены на свет и газ
Автор:Редакция news.by
Конфликт на Ближнем Востоке вызвал резкое подорожание энергоносителей на мировом рынке. С начала войны месячные фьючерсы на газ в Великобритании выросли наполовину, а электричество подорожало на треть.
Bloomberg делает неутешительные прогнозы. К июлю британские домохозяйства столкнутся с максимальными ценами на энергию с 2023 года. Коммунальные услуги подорожают на 13 % и достигнут отметки более чем в 2,1 тыс. евро в год.
Потребители уже вынуждены сокращать расходы на базовые потребности, а у предприятий растут издержки на фоне слабого спроса.
