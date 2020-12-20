Британцам грозит новый вирус

Британцы массово бросились покидать Лондон после того, как в столице объявили максимальные ограничения из-за быстрого распространения коронавируса. На вокзалах и в аэропортах столпились тысячи людей, а улицы заполнили автомобили, создав огромные пробки. Власти уже закрыли несколько железнодорожных маршрутов. Полиции ничего не остается, как силой удерживать граждан. Сообщается о 27 арестованных.



Те же, кто не сбегает, продолжают выходить на антикарантинные акции протеста. Амежду тем количество инфицированных в Британии растет. Вдобавок ко всему встране обнаружен новый штамм коронавируса, который распространяется быстрее,чем исходная форма и легче передается от человека к человеку.