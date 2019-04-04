Британцам предложили занятия йогой с лемурами

Встреча с дикой природой или лемога. Один из отелей Великобритании добавил в свою оздоровительную программу занятие йогой с лемурами. Эти мокроносые обитатели местного парка давно привыкли к людям и легко идут на контакт, а некоторые позы йоги принимают совершенно естественно. На уроках йоги - лемоги - гости могут медитировать в компании с лемурами, забывая о стрессах, бессоннице и плохой экологии и, как уверяют специалисты, становятся намного счастливее.



