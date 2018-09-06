Британцам разонравилась идея Брексита

Об этом сообщает агентство "Блумберг", ссылаясь на данные опроса Института социсследований. Теперь, если правительство объявит второй референдум, велика вероятность того, что британцы проголосуют против выхода из ЕС. Во всяком случае, такой позиции придерживаются 59 % опрошенных. Причина - боязнь того, что выход из Евросоюза может нанести существенный ущерб экономике Великобритании.