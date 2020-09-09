Британцам запретят собираться группами более 6 человек из-за COVID-19

Новые ограничения будут приняты в связи с ростом заражений в стране. Об этом заявляет канцелярия премьера Бориса Джонсона. Сейчас в Объединенном Королевстве запрещено собираться в группы более 30 человек. За неоднократное нарушение на человека могут наложить штраф в размере до 3 200 фунтов стерлингов.