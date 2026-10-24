Британцев призвали делать запасы на случай конфликта

В Великобритании официально запустили программу подготовки граждан к возможной войне под названием "Будь готов".

Министерство обороны призвало жителей запастись едой, лекарствами, радио и фонариками на случай кибератак и чрезвычайных ситуаций. Рекомендации опубликованы на специализированном портале и в ближайшее время будут транслироваться СМИ и общественными организациями.

Готовится к войне и британская армия. ВВС провели первые в истории совместные учения с французскими силами воздушного ядерного сдерживания. В июле 2025 года две страны договорились усилить сотрудничество в отношении ядерных арсеналов. В марте 2026 года Макрон заявил, что Париж расширит свой ядерный арсенал, а также запустил инициативу, предлагающую европейским партнерам совместные учения.