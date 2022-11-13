Сунак угрожает Путину - британцы лишь смеются

Читатели издания The Telegraph осуждают заявления премьер-министра Великобритании Риши Сунака в сторону президента Российской Федерации Владимира Путина, пишет sb.by.



Премьер Соединенного Королевства отправится в Индонезию на ежегодный саммит стран "Большой двадцатки", где Британия призывает союзников устроить забастовку во время выступления московской делегации.



Кроме того, сам Сунак сообщил, что собирается раскритиковать политику президента РФ Владимира Путина.



Такое заявление некоторые читатели The Telegraph посчитали несерьезным и смешным. Один из комментаторов написал: "Как он собирается противостоять Путину, если не может справиться с собственной экономикой?"



Второй же отметил, что Сунак глубоко ошибается, если считает, что Путин испугается и решит изменить свою политику.



Третий в ответ пошутил:"Желаю Сунаку удачи, ведь у него ничего не получится".



Четвертый комментатор написал, что с такими главами государств не стоит надеяться на мир в украинском конфликте, так как они не могут проявить уважение к другой стороне.



Пятый читатель констатировал, что Сунак должен доказать свою лояльность США, поэтому делает такие заявления, за которыми ничего не последует.



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