Британцу удалось разогнаться на велосипеде до 280 километров в час

Британец Нил Кемпбелл установил новый мировой рекорд. Ему удалось разогнаться на велосипеде до 280 километров в час. Скорость спортсмен набирал за автомобилем Porsche Cayenne, который разрезал перед ним воздух. Рекорд был зафиксирован на 200-метровом отрезке, его британец преодолел уже без помощи авто. Отметим, что предыдущий рекорд в 1995 году установил голландец Фред Ромпельберг. Он разогнался до 269 километров в час.