Британцы больше не гордятся своим гражданством

Британский патриотизм уходит в прошлое. По информации The Independent, новое исследование показало, что менее половины жителей Соединенного Королевства гордятся своим гражданством.

За последние 15 лет этот показатель пережил настоящее крушение. Если в 2011 году гордость за британский паспорт испытывали 74 % населения, то сегодня эта цифра упала до 48 %.

Примечательно, что люди все еще сохраняют теплые чувства к своей малой родине, деревням и городам, где они выросли. Однако общая национальная идентичность дала глубокую трещину из-за затяжных экономических кризисов, политических скандалов и социального раскола в обществе.

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