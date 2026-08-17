Британцы больше не гордятся своим гражданством
Автор:Редакция news.by
Британский патриотизм уходит в прошлое. По информации The Independent, новое исследование показало, что менее половины жителей Соединенного Королевства гордятся своим гражданством.
За последние 15 лет этот показатель пережил настоящее крушение. Если в 2011 году гордость за британский паспорт испытывали 74 % населения, то сегодня эта цифра упала до 48 %.
Примечательно, что люди все еще сохраняют теплые чувства к своей малой родине, деревням и городам, где они выросли. Однако общая национальная идентичность дала глубокую трещину из-за затяжных экономических кризисов, политических скандалов и социального раскола в обществе.
Фото РИА Новости