Британцы опасаются замерзнуть зимой

Более 15 млн британских домохозяйств испытывают тревогу из-за предстоящих зимних холодов. Это 52 % домохозяйств.

При этом почти 6 % домохозяйств, т. е. около 1,7 млн, намерены полностью отказаться от отопления ради экономии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые публикует газета The Independent.

40 % респондентов заявили, что будут включать отопление, только если им станет слишком холодно, а 29 % намерены обогревать лишь отдельные комнаты.

С 1 октября предельный уровень цен на энергию в Соединенном Королевстве повысился на 4 %. По прогнозам, с января счета домохозяйств могут вырасти еще почти на 400 долларов.