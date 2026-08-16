"Верните британцам миллиарды, потраченные на Украину!" - с таким требованием сотни протестующих собрались у здания Минобороны Великобритании в Лондоне. Люди призывают правительство прекратить финансирование киевского режима и направить эти средства на собственные социальные нужды: строительство жилья, больниц, школ и дорог.

Напомним, британские власти обязались предоставлять Киеву не менее 3 млрд фунтов стерлингов в год в качестве военной помощи вплоть до 2030 года. Новоизбранный премьер Энди Бернем сразу же по вступлении в должность подтвердил продолжение Лондоном курса на военизацию Украины.