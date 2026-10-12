Британцы требуют прекратить поставки оружия Израилю

Центр Лондона оказался заблокирован из-за многотысячного марша протеста. Манифестанты вышли на улицы с требованием прекратить поставки оружия Израилю и остановить боевые действия в секторе Газа.

Из-за наплыва людей полиция была вынуждена перекрыть автомобильное движение на ключевых магистралях. Протестующие несли в руках палестинские флаги и транспаранты с призывами против геноцида в Газе.

Особое внимание в толпе привлекали потомки выживших в Холокосте, открыто осудившие военную операцию Израиля в палестинском анклаве.