Британцы экономят на топливе и еде, а немецкие экономисты выступают против эмбарго на российские энергоносители

Энергетический кризис и стремительная инфляция вынуждают британцев экономить на топливе и еде. В стране самое значительное сокращение доходов домохозяйств с 1956 года. Об этом сообщает "Нью-Йорк Таймс". Потребительские цены в Великобритании растут самыми быстрыми темпами за последние 30 лет. Особенно уязвимы в этой ситуации люди с низкими доходами и пенсионеры.



В Германии ведущие экономисты предупреждают о грядущей рецессии в случае введения эмбарго на российские энергоносители. Итогом такого решения, полагают эксперты, может стать рост цен, падение реальной заработной платы из-за увеличения уровня инфляции и негативная динамика на рынке труда.



Вопрос о нефтяном и газовом эмбарго стал причиной серьезных разногласий в ЕС. Будапешт собирается наложить вето на любую инициативу Евросоюза, которая может привести к ограничению импорта российских энергоресурсов. Об этом заявил накануне представитель венгерского правительства.