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Британцы могут провести праздники в изоляции

Более строгие ограничения порекомендовали ввести властям Британии инфекционисты страны. При чем действовать ограничения должны, в том числе, и в период декабрьских торжеств. По словам экспертов, каждый день праздника потребует дополнительные 5 дней изоляции. Правительство пока эти рекомендации не комментирует. Отметим, ранее премьер обещал ослабление ограничений после 2 декабря, а перед Новым годом - на период праздников Борис Джонсон гарантировал гражданам полную свободу.

Вирус в Европе стал менее заразным, но более смертоносным

Тем временем по данным ВОЗ, за последние недели эпидемическая картина в Европе поменялась. Заболеваемость коронавирусом снижается. Однако растет летальность. Также поступает информация, что врачебный ресурс Европы исчерпан: больницы переполнены, медики работают в чрезвычайном режиме, в некоторых странах недостает свободного оборудования. Особенно сложная ситуация в Украине. Там ежедневно регистрируют более 12 тысяч случаев заражений - 250 смертей.

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