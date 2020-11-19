Британцы могут провести праздники в изоляции

Более строгие ограничения порекомендовали ввести властям Британии инфекционисты страны. При чем действовать ограничения должны, в том числе, и в период декабрьских торжеств. По словам экспертов, каждый день праздника потребует дополнительные 5 дней изоляции. Правительство пока эти рекомендации не комментирует. Отметим, ранее премьер обещал ослабление ограничений после 2 декабря, а перед Новым годом - на период праздников Борис Джонсон гарантировал гражданам полную свободу.