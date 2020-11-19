3.42 RUB
3.31 USD
3.58 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Британцы могут провести праздники в изоляции
Более строгие ограничения порекомендовали ввести властям Британии инфекционисты страны. При чем действовать ограничения должны, в том числе, и в период декабрьских торжеств. По словам экспертов, каждый день праздника потребует дополнительные 5 дней изоляции. Правительство пока эти рекомендации не комментирует. Отметим, ранее премьер обещал ослабление ограничений после 2 декабря, а перед Новым годом - на период праздников Борис Джонсон гарантировал гражданам полную свободу.
Вирус в Европе стал менее заразным, но более смертоносным
Тем временем по данным ВОЗ, за последние недели эпидемическая картина в Европе поменялась. Заболеваемость коронавирусом снижается. Однако растет летальность. Также поступает информация, что врачебный ресурс Европы исчерпан: больницы переполнены, медики работают в чрезвычайном режиме, в некоторых странах недостает свободного оборудования. Особенно сложная ситуация в Украине. Там ежедневно регистрируют более 12 тысяч случаев заражений - 250 смертей.
Президент
Все
АПК приносит Беларуси миллиарды - что Президент требует для эффективной работы аграрного сектора
Люди оценят по делам - какие задачи поставил Президент перед АПК Беларуси на следующую пятилетку
Сдержали ли клятву: Лукашенко спросил у чиновников о завершении полевых работ к 7 ноября
Лукашенко рассказал, какая главная задача стоит у политиков в предвыборный период
Политика
Все
Общество
Все
Максимум драйва и экстрима - Гомель стал съемочной площадкой для международного дрифт-проекта
Станоевич: БРИКС открывает большие рынки для Беларуси
Беларусь заинтересована в восстановлении контактов с иностранными государствами, но есть условия
В армию пришло новое поколение военнослужащих - на их плечах спокойствие в стране в нелегкий период
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов