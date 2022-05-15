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Британцы недовольны высоким ростом цен на еду, коммуналку и энергоносители

Высокий рост цен на еду, коммуналку и энергоносители в Британии вызывает недовольство местных жителей. Ранее годовую инфляцию в Туманном Альбионе называли рекордной за последние 30 лет. Она достигла 7 %. На этом фоне все чаще случаются стихийные акции протеста против действий правительства. Так накануне в Лондоне митинговали доставщики еды, требовавшие повышения зарплат. Пикет в свободной и демократической стране разогнала полиция.

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