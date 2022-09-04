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Британцы осадили жену Зеленского
Британцы припомнили Зеленской грехи мужа после упреков в свой адрес, сообщает РИА Новости
Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена резко высказаласьв адрес британцев, жалующихся на рост "коммуналки" британцев. Она заявила, что украинцы считают не только "мелочь на своих счетах", но и погибших военных. Она также добавила, что ее соотечественники сильно пострадали от последствий кризиса, вызванного коронавирусом.
Читатели Daily Mail приняли в штыки слова жены украинского президента и упрекнули ее за наряды от лучших дизайнеров, а также напомнили об оказываемой Киеву поддержке.
"Возможно, она не хотела никого задеть, но я чувствую обиду на этот счет", написал Little Tiger.
Фото:Lenta.ru
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