Британцы осадили жену Зеленского

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена резко высказаласьв адрес британцев, жалующихся на рост "коммуналки" британцев. Она заявила, что украинцы считают не только "мелочь на своих счетах", но и погибших военных. Она также добавила, что ее соотечественники сильно пострадали от последствий кризиса, вызванного коронавирусом.