Британцы отправились в кругосветку на истребителе времен Второй мировой войны

Кругосветное путешествие с историческим оттенком. Британцы отправились в полет на истребителе времен Второй мировой войны, собранном в 1943 году. Он участвовал в боевых операциях. Единственная крупная проблема для дальней экспедиции - особое топливо, которое почти не используется в наше время. Поэтому маршрут учитывает определенные места для заправки. За 4 месяца путешественники преодолеют более 43 тысяч километров и побывают в 30 странах мира.