Зеленский заявил в Twitter, что каждый российский военный, "прикрывающийся Запорожской АЭС", станет "особой целью" и пригрозил нанести удар по ним,передает Радио Sputnik. Британцев ужаснуло намерение Зеленского нанести удары по российским войскам, которые охраняют Запорожскую АЭС."Зеленский перестал врать, что Россия обстреливает сама себя. Это было абсолютно бессмысленно, как и другая ложь украинских властей", - приводит фрагмент одного из пользователей Argumenti.ru.