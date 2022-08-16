3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Британцы пришли в ужас от слов Зеленского
Зеленский заявил в Twitter, что каждый российский военный, "прикрывающийся Запорожской АЭС", станет "особой целью" и пригрозил нанести удар по ним,передает Радио Sputnik. Британцев ужаснуло намерение Зеленского нанести удары по российским войскам, которые охраняют Запорожскую АЭС."Зеленский перестал врать, что Россия обстреливает сама себя. Это было абсолютно бессмысленно, как и другая ложь украинских властей", - приводит фрагмент одного из пользователей Argumenti.ru.
Фото:БелТА
Президент
Все
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем Независимости
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов