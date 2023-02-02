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Британцы протестуют против обнищания, а в Испании бастуют врачи
Самые масштабные протесты за последние 12 лет. На улицы британских городов вышли полмиллиона человек. В одном Лондоне, как сообщают СМИ, в манифестации приняли участие 40 тысяч недовольных жителей. По всей стране бастуют учителя, госслужащие, железнодорожники и даже пограничники с таможенниками. Британцы требуют от правительства увеличения зарплат: доходы населения стремительно падают - в январе продовольственная инфляция составила уже 16%. Люди готовы бороться за свое право не голодать.
Протесты в Испании
На улицы Мадрида вышли десятки тысяч жителей. В стране вот уже несколько недель бастуют медики, требуя, чтобы правительство отказалось от идеи приватизации здравоохранения. Предполагается, что частная медицина станет дороже, но при этом потребность в практикующих врачах сократится. Однако врачи категорически против того, чтобы их трудовая нагрузка резко увеличилась. "Мы не рабы", - скандируют они, шествуя по улицам Мадрида.
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