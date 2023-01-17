Страны Запада продолжают накачивать Украину оружием за счет своих же налогоплательщиков. Жители Великобритании увидели в военной псевдоподдержке Киева признаки госизмены. На заявления начальника Генштаба ВС Британии, что поставки танков Challenger 2 потенциально ослабят оборону страны, читатели газеты Daily Mail отреагировали весьма болезненно. "Медсестрам денег нет, по всей стране стоят продовольственные банки, пенсионеров заставляют снижать температуру в домах до пятнадцати градусов, но Сунак может тратить миллиарды на снабжение Украины", - пишут британцы в комментариях к публикации.

Ранее стало известно, что Великобритания передаст Киеву в ближайшие недели 14 танков Challenger 2. На сайте британского правительства также указано, что вскоре страна начнет обучать украинских военных обращаться с этими танками. Позже Лондон намерен выделить Киеву около 30 самоходных гаубиц AS-90.



Долгосрочная санкционная стратегия Запада нанесла серьезный удар по всей мировой экономике и по самим же авторам.

При этом Еврокомиссия надеется, что санкции ЕС "погрузят экономику России в рецессию на десятилетия". По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Брюссель ожидает, что российская промышленность будет лишена современных и критически важных технологий.

Правда, далеко не все согласны с деструктивным западным курсом. Белград вряд ли поддержит санкции Запада против России ради своей национальной безопасности.

Давайте не будем наивными: США не на стороне Сербии. Соединенные Штаты стараются вести себя рационально, серьезно, чтобы не тратить энергию на кого-то другого, потому что они сосредоточили все свои силы против России. Александр Вучич, президент Сербии