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Британцы против войны, но правительство страны не заинтересовано в заморозке конфликта в Украине

Требуют немедленно начать переговоры об установлении мира в Украине. В Лондоне - многотысячная антивоенная манифестация, участники проследовали по Трафальгар-скверу и вышли к штаб-квартире Би-би-си. Великобритания была и остаётся самым активным участником разжигания восточноевропейского конфликта: известно, что еще год назад мирные переговоры несколько раз срывались именно по инициативе Лондона. Британцы в этом вопросе явно не разделяют позицию собственного правительства.

Ответ протестующим был дан незамедлительно. Советник премьер-министра Британии заявил, что страна не заинтересована в заморозке конфликта и передаст Украине столько оружия, сколько потребуется.

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