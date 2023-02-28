Требуют немедленно начать переговоры об установлении мира в Украине. В Лондоне - многотысячная антивоенная манифестация, участники проследовали по Трафальгар-скверу и вышли к штаб-квартире Би-би-си. Великобритания была и остаётся самым активным участником разжигания восточноевропейского конфликта: известно, что еще год назад мирные переговоры несколько раз срывались именно по инициативе Лондона. Британцы в этом вопросе явно не разделяют позицию собственного правительства.