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Британцы разочаровались в своем премьере

Жители Великобритании разочаровались в своем премьере. Рейтинг одобрения Кира Стармера с момента победы возглавляемой им Лейбористской партии на парламентских выборах снизился на 26 процентных пунктов.

Эксперты отмечают - падение рейтинга произошло на фоне антимигрантских беспорядков. К самой партии с момента ее победы хуже стали относиться 29 % жителей Соединенного Королевства, а лучше - лишь 24.

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