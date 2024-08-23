Британцы разочаровались в своем премьере

Жители Великобритании разочаровались в своем премьере. Рейтинг одобрения Кира Стармера с момента победы возглавляемой им Лейбористской партии на парламентских выборах снизился на 26 процентных пунктов.

Эксперты отмечают - падение рейтинга произошло на фоне антимигрантских беспорядков. К самой партии с момента ее победы хуже стали относиться 29 % жителей Соединенного Королевства, а лучше - лишь 24.