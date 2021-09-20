Британцы рискуют остаться без мяса из-за рекордного роста цен на газ

"Вегетарианское" Рождество может настигнуть британцев. Остаться без мяса на праздничном столе местные жители рискуют из-за рекордного роста цен на газ. Высокая стоимость голубого топлива привела к закрытию заводов по производству сухого льда. Как итог - дефицит замороженных продуктов. Предприятия мясной отрасли предупредили, что в таких условиях смогут проработать менее двух недель, после запасы углекислого газа исчерпаются. Холодильники в британских супермаркетах уже опустели.