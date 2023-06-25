Британцы требуют провести референдум об отмене антироссийских санкций, а также о прекращении поставок оружия Украине. Петиция появилась на официальном сайте правительства Королевства. К настоящему моменту под документом собрано уже более 10 тыс. подписей, а значит, кабинет министров должен на это обращение как-то официально отреагировать. Если будет преодолена планка в 100 тыс. голосов, вопрос о референдуме придется обсудить на заседании кабинета и вынести решение. Авторы петиции указывают, что санкции и милитаризация Украины за счет британских налогоплательщиков сказываются на уровне жизни граждан. Два эти фактора привели к энергокризису и вызвали в стране галопирующую инфляцию. Впрочем, нет ни малейшей надежды на то, что референдум когда-либо состоится: правительство Великобритании является главным энтузиастом продолжения вооруженного конфликта.