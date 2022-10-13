ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Британцы требуют утеплить дома по всей стране

Британские экоактивисты вновь призывают правительство к мерам по утеплению домов в стране. Подобные протесты широко распространились еще в прошлом году, а в этом приобрели новый смысл. По словам участников, каждую зиму в Британии от холода умирает около 8,5 тысячи человек. Этой зимой их будет больше из-за кризиса стоимости жизни. Чтобы привлечь внимание к проблеме, десятки протестующих приклеили себя к тротуарам возле парламента Великобритании в Лондоне. Через два часа правоохранители принялись убирать их с проезжей части.

Забастовка сотрудников НПЗ привела к дефициту топлива во Франции

Во Франции продолжают бастовать нефтеперерабатывающие заводы. Стачка была продлена, несмотря на угрозы властей прекратить акцию силовыми методами. Акция продолжается с 27 сентября и вызвала серьезный дефицит топлива. В некоторых районах пришлось ввести ограничения на продажу бензина до 30 литров, на заправках возникли очереди и конфликты.

Фото:pixabay.com

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все