Британцы требуют утеплить дома по всей стране

Британские экоактивисты вновь призывают правительство к мерам по утеплению домов в стране. Подобные протесты широко распространились еще в прошлом году, а в этом приобрели новый смысл. По словам участников, каждую зиму в Британии от холода умирает около 8,5 тысячи человек. Этой зимой их будет больше из-за кризиса стоимости жизни. Чтобы привлечь внимание к проблеме, десятки протестующих приклеили себя к тротуарам возле парламента Великобритании в Лондоне. Через два часа правоохранители принялись убирать их с проезжей части.