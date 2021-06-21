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Британцы устроили погромы в центре Лондона
Продление карантина в Великобритании стало поводом для настоящих побоищ. Сегодня в Лондоне развернулась масштабная акция протеста с элементами агрессии.
Началось все с того, что сотни людей собрались у офиса премьер-министра с требованием смягчить коронавирусные ограничения. Сегодня британское правительство обещало начать отменять антиковидные меры. Однако из-за нестабильной эпидситуации власти решили эти шаги отсрочить, что и вызвало резкое недовольство граждан. Им уже совсем не до масок и социальной дистанции.
Число заболевших коронавирусом в мире c начала пандемии превысило 179 миллионов человек. Тревожная эпидемическая ситуация сохраняется в России. Только за последние сутки в стране зафиксировали более 17 тысяч новых случаев COVID-19. Более 7 тысяч из них приходятся на Москву и столичную область. К 15 августа здесь планируют в обязательном порядке привить 60 % сотрудников социальной сферы. За невыполнение прививочного плана будут штрафовать работодателей, допустивших к работе непривитых сотрудников.
Несоблюдение ограничений, которые мы неоднократно просили людей соблюдать, прежде чем мы достигнем столь необходимого коллективного иммунитета, и распространение этого штамма вызвало серьезный всплеск инфекции, который мы наблюдаем в основном в Москве и Московской области
Речь идет о так называемом штамме "Дельта" - ранее носившем название индийского. Он отвечает за 70 % зараженных россиян и становится доминирующим по всему миру. "Дельту" уже выявили в Литве. К осени штамм ожидают в Украине - опасаясь новой вспышки, там экстренно продлили карантин до конца лета.
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