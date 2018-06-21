British Airways аннулировала более двух тысяч проданных билетов, потому что они оказались слишком дешевыми. Перевозчик по ошибке продал их по сниженной цене. Самые дешевые стоили всего один фунт плюс сборы. Но затем авиакомпания принесла извинения покупателям и аннулировала билеты. Каждому пассажиру вручили подарочный ваучер, но люди остались крайне возмущены. Многие уже забронировали отели на выбранные даты.