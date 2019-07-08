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British Airways оштрафовали на 230 миллионов долларов

Авиакомпанию British Airways оштрафовали на 230 миллионов долларов за утечку банковских данных 500 тысяч пассажиров в 2018 году. Тогда сведения кредитных карт и доступ к адресам электронной почты клиентов авиаперевозчика похитили киберпреступники. В компании заявили, что разочарованы таким решением, поскольку тогда оперативно отразили хакерскую атаку. Компания может оспорить решение в течение 28 дней.

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