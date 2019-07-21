British Airways приостановила на неделю рейсы в Каир

Как говорится в специальном заявлении авиакомпании, это делается в качестве меры предосторожности для оценки безопасности всех аэропортов, куда направляются ее самолеты. Конкретные причины, побудившие принять такое решение, британский перевозчик не уточняет. Крупнейшая авиакомпания Германии Lufthansa вслед за British Airways также прекратила полеты в Каир по соображениям безопасности. Что стало весомым поводом для этого, пока также неизвестно.