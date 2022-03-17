"Я верю в свободу от западной гегемонии и западных СМИ, которые контролируют капиталисты-олигархи" - такой пост опубликовала в своем Instagram Бритни Спирс. "Украина обстреливала Донбасс с 2014 года и никто ничего не сказал", - добавила она. Поп-дива также напомнила подписчикам о бомбежке Йемена, которая удостоилась гораздо меньшего внимания со стороны СМИ.



Итог закономерен - платформа заблокировала Бритни. При этом разрешила публикацию многочисленных комментариев с выражением ненависти в сторону россиян и призывов к смерти лидеров России и Беларуси. Двойные стандартыв действии.