Защита от мифической "угрозы с Востока" обернулась для литовцев вполне реальным бедствием. В Пренайском районе Литвы местные жители жалуются на разбитые дороги после учений НАТО.

Тяжелая бронетехника буквально перепахала проезжую часть в местной деревне, а также сообщается, что заезжали прямо на частные участки. По словам главы местной общины, дорога полностью уничтожена, и теперь люди сомневаются, что военные приведут ее в порядок. Мэр района признал масштаб разрушений, но развел руками: полноценный ремонт отложили до весны.

При этом сами маневры, в которых участвуют 6 тыс. военных и сотни бронемашин, продлятся до 3 декабря. Впереди - обратный вывод колонн, а значит, всю зиму литовцам придется месить грязь после немецких гусениц.