Протестами во Франции, Италии или Испании сейчас никого не удивишь. Но довольно глупо ставить диагноз Евросоюзу, ориентируясь на горячечный социальный пульс этих стран. А вот взглянуть на Литву, например, где живет публика с гораздо менее живым темпераментом, будет вполне уместно: если уж там народ зашевелился, если там возвысили голос против богоданного начальства, значит, по-настоящему допекло.

Массовые протесты - это всегда предмет негласного общественного договора между властью и обществом: вы пошумливаете, а мы не замечаем - но ровно до тех пор, пока вы собираетесь за оградой условного Гайд-парка и не обижаете условного полисмена. Обе стороны охотно играют в эту игру, пока, наконец, на протест не выходят люди, доведенные до крайности. Да и здесь все еще есть у начальства возможность маневра: отрезать от бюджета там, дотачать здесь.

А в Прибалтике помимо собственных бюджетов был еще и от Евросоюза. Оттуда всегда получалось зачерпнуть денег, пока Брюссель был богат, а из окраин пытался сделать витрину единой Европы. Но времена меняются, у еврократов не то что лишнего не осталось, необходимого порой не хватает. А периферия уже привыкла иметь в качестве опоры крепкое брюссельское плечо, а в виде обеспечения - глубокий европейский карман. И тут внезапно пропало как первое, так и второе, а дыр в том же литовском бюджете оказалась тьма тьмущая - латать не перелатать.

Для начала безответные и бессловесные обычно учителя вышли на общенациональную забастовку.

quote Самое важное - добиться принципа пропорционального роста зарплат, на котором мы настаиваем. Если мы согласимся на 7,5 %, как предлагает правительство, это будет означать, что реальная средняя заработная плата, фактически, начнет снижаться стремительными темпами! Андрюс Навицкас, глава профсоюза учителей

Целями любой классовой войны являются три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги. Власти обещают, причем, уже не первый год, повышение учительских зарплат на 7,5 %. Педагоги требуют 10 % сразу и постепенное повышения зарплат, чтобы они стали на треть больше средних по стране. Бастует около 4 тыс. учителей и 220 школ.

Встретится с ними вынуждена была профильный министр: ей не хотелось скандалов, не хотелось уворачиваться от тухлых яиц, потому для встречи была выбрана школа в глубинке. Увы, она тоже была из бастующих, а учителей монотонным бормотанием умиротворяющих заклинаний усыпить не удалось.

"К сожалению, это была всего лишь очередная порция обещаний - мы снова становимся жертвами словесных манипуляций! Повторяли нам все то же: министерство работает, что-то там важное делает. Увы, они не выполнили свои прежние обязательства: учителя прекрасно помнят, что им обещали несколько лет назад!", - отметила учитель музыки Гинтарас Скапас.

Пока решили, что профсоюзные делегаты на будущей неделе встретятся с премьером, поскольку встреча с главой минобразования оказалась безрезультатной, а покуда забастовка продолжается.

quote Я вынуждена сегодня еще раз повторить: ничего не могу вам обещать по поводу дополнительного финансировании. Это напрямую от меня не зависит. Надо понимать финансовые возможности государства сегодня - они очень ограничены! Раминта Поповене, министр образования, науки и спорта Литвы

Обычно учителя максимально лояльны любой власти, поскольку являются ее прямым продолжением, в первую очередь идеологическим. Если в этой среде зреет бунт, надо принимать экстренные меры, вот только денег на эти самые меры теперь необходимо почти 80 млн. А их, похоже, нет.

Одновременно с учителями провели несколько предупредительных акций врачи. Они напомнили, что зарплаты не индексировались уже 7 лет, а инфляция за это время отъела от их доходов изрядную часть, хорошо если не половину. Требования медиков скромны - им нужны 20 % прибавки.

При этом врачи не единственные, кто требует денег. С 1 декабря начнут бастовать сотрудники природоохранного ведомства. На их счет был придуман диковинный механизм экономии: все, кто работал на полную ставку вдобавок подряжался обеспечивать "пассивный контроль". То есть, увидел лесник в свободное от работы время какой-то непорядок - тут же пресек. И вот грошовые зарплаты заставили возроптать: работать защитники природы не отказываются, но с 1 декабря больше никакого пассивного контроля!

Бить окна и жечь авто недовольные (от учителей до лесников) не собираются. Они просто намерены доказать государству, которое возомнило себя ночным сторожем с толстым кошельком, что на рынке труда нельзя купить профессионалов сколько хочется - пучок на пятачок. Квалифицированным работникам следует платить.

Литва за последние годы усвоила принцип, который считает фундаментальным законом взаимодействия с Евросоюзом: мы тратим на оборону столько, сколько в голову взбредет, а на остальное, если нам не хватает, подбросят из Брюсселя.

Гитанас Науседа, президент Литвы:

"Знаете, тут все зависит от близости к источнику опасности. Если вы от него в непосредственной близости, если вы каждый день сталкиваетесь с угрозами, которые исходят со стороны Беларуси и России, ваш образ мыслей отличен от того, который присущ странам, находящимся далеко от источника опасности. Опыт моей страны подсказывает, что России нельзя доверять и готовым нужно быть ко всему!"

Но времена, когда денег хватало на все, закончились не только для Вильнюса, но и для Брюсселя. Теперь сальдо-бульдо бюджетов приходится худо-бедно сводить: в противном случае, если у вас 5 % ВВП расходуется на военные нужды, будьте готовы, что не хватит учителям, медикам, экологам. И это теперь общая для всего ЕС проблема: тучные годы закончились, начались тощие.