3.86 BYN
2.77 BYN
3.20 BYN
Брюссель готовит для новых кандидатов ЕС статус второго сорта
Автор:Редакция news.by
Евросоюз готовится пересмотреть правила приема новых членов, фактически лишая будущих участников равных прав.
По сообщению агентства Reuters, ядро объединения - Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды и Люксембург - выступили с совместной инициативой. Пятерка стран предлагает временно ограничивать право голоса новичков при принятии ключевых решений, включая вопросы бюджета и внешней политики.
Подобный жесткий фильтр на фоне стремления в Евросоюз Украины и Молдовы наглядно демонстрирует, что в Брюсселе не готовы делить реальную власть с восточноевропейскими кандидатами.
В случае принятия документа гипотетическое расширение ЕС окончательно закрепит в нем разделение на полноправных хозяев и бесправных сателлитов.