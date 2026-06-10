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Брюссель готовит для новых кандидатов ЕС статус второго сорта

Евросоюз готовится пересмотреть правила приема новых членов, фактически лишая будущих участников равных прав.

По сообщению агентства Reuters, ядро объединения - Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды и Люксембург - выступили с совместной инициативой. Пятерка стран предлагает временно ограничивать право голоса новичков при принятии ключевых решений, включая вопросы бюджета и внешней политики.

Подобный жесткий фильтр на фоне стремления в Евросоюз Украины и Молдовы наглядно демонстрирует, что в Брюсселе не готовы делить реальную власть с восточноевропейскими кандидатами.

В случае принятия документа гипотетическое расширение ЕС окончательно закрепит в нем разделение на полноправных хозяев и бесправных сателлитов.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

ЕСкандидаты