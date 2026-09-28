Брюссель готовит дорожные карты вступления четырех стран

Евросоюз планирует персонализированный подход к интеграции наиболее перспективных стран-кандидатов с прицелом на их вступление в блок к концу 2027 года.

Как информирует Politico, отдельные дорожные карты с четкими пошаговыми целевыми планами будут подготовлены для Украины, Молдовы, Черногории и Албании. Каждый документ установит конкретные требования к реформам и примерные сроки завершения переговоров.

При этом новая стратегия Брюсселя открыто делит кандидатов на "лидеров" и "отстающих". Так, заявки Грузии, Турции и Сербии персональных планов действий не получат. Еврокомиссия решение объясняет опасениями относительно отката в вопросах демократии и верховенства права в этих государствах.