Брюссель может прекратить финансирование Саксонии-Анхальт из-за победы АдГ

Брюссель может прекратить финансирование земли Саксония-Анхальт из-за прихода к власти партии "Альтернатива для Германии". Об этом пишет газета Tagesschau со ссылкой на депутата Европарламента Даниэля Фройнда. Он входит в комитет по бюджетному контролю, а также по конституционным вопросам ЕС.

Брюссель уже использовал такой прием против Польши и Венгрии, напомнил Фройнд. В обеих странах после заморозки средств ЕС произошли смены правительств. Теперь, по его словам, отработанный сценарий хотят повторить и в Германии. Брюссель может заблокировать 3 млрд евро, предназначенные для больниц, школ и детских садов Саксонии-Анхальт.