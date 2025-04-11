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Брюссель на 90 дней отложил введение дополнительных пошлин на товары из США

Торговая война Евросоюза и США поставлена на паузу. Брюссель вслед за Вашингтоном принял решение отложить на 90 дней введение дополнительных пошлин.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕС хотели бы дать шанс переговорам. В случае же их провала Союзом будут введены контрмеры США.

При этом, по словам политика, приостановка введения тарифов не означает прекращение разработки других ответных мер на торговую войну Трампа. Фон дер Ляйен отметила: "На столе остаются все варианты развития событий".

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