Брюссель на 90 дней отложил введение дополнительных пошлин на товары из США

Торговая война Евросоюза и США поставлена на паузу. Брюссель вслед за Вашингтоном принял решение отложить на 90 дней введение дополнительных пошлин.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕС хотели бы дать шанс переговорам. В случае же их провала Союзом будут введены контрмеры США.